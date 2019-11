Royal Auto-Moto-Club blaast voor de 100ste keer verzamelen: “Alles wat wielen heeft en in het oog springt, is welkom” Ben Conaerts

05 november 2019

18u22 0 Kontich Fans van opvallende auto’s en moto’s kunnen op zondag 10 november hun hart ophalen op en rond het Sint-Martinusplein. De Royal Auto-Moto Club Contich 1911 komt dan voor de 100ste keer samen op haar maandelijkse meeting, en daar zou weleens nog meer volk op kunnen afkomen dan anders. “Hopelijk wordt het kot te klein!”

Voor de leden van de Royal Auto-Moto Club Contich 1911 is het al enkele jaren een vaste traditie. Elke tweede zondag van de maand halen ze hun strafste moto’s en auto’s van stal en komen ze bij het krieken van de dag samen in het centrum van Kontich. Dat doen ze volgende zondag intussen al voor de 100ste keer, een absolute mijlpaal in de geschiedenis van de club. “Omdat niet iedereen zomaar ganse dagen weg kan met zijn auto of moto, organiseren we sinds 2011 deze mini-meetings onder de naam ‘Karossen en Koffie’. Inderdaad, koffie, want alcohol drinken en rijden gaat natuurlijk niet samen”, zegt voorzitter Erwin Obourdin.

Old- en youngtimers

“Aanvankelijk kwamen we maandelijks samen op het Gemeenteplein, maar nu de herberg In de Fortuin gesloten is, zijn we verhuisd het Sint-Martinusplein. We werken er nauw samen met de lokale middenstand: we kopen onze koffiekoeken bij de plaatselijke bakker en drinken onze koffie bij de omliggende cafés. Je kan het beschouwen als een laagdrempelige bijeenkomst van gelijkgestemde zielen. Al het rollend materiaal dat iet of wat bijzonder is of in het oog springt, verdient zeker zijn plaats. Dus niet alleen oldtimers, maar bijvoorbeeld ook youngtimers, kitcars (auto’s die naast kant-en-klaar ook als bouwpakket verkocht worden, red.) of hot rods (oldtimers omgebouwd tot showwagens, red.). Zelf kan ik onder meer uitpakken met een Toyota Prius uit 2000, een van de allereerste hybride wagens.”

Mailinglist

De bijeenkomsten lokken regelmatig heel wat nieuwsgierigen, zeker bij goed weer. “Eigenlijk geven we de mensen opnieuw een doel om op zondagvoormiddag naar het centrum te komen”, gaat Erwin verder. “Op het Sint-Martinusplein zijn er zo’n 75 plaatsen die kunnen ingenomen worden en soms loopt het hier echt goed vol. Maar het weer speelt altijd een belangrijke rol. Daarom weet ik niet wat we zondag, met de 100ste meeting, mogen verwachten. Ik heb een mailinglist van ongeveer 1.500 mensen die ik op de hoogte heb gebracht. Als het kot te klein zou zijn, kan er ook nog altijd plaats worden gevonden aan het Gemeenteplein of het park. Het zou mooi zijn als we met ons rollend materieel het centrum kunnen inpalmen.”

De 100ste ‘Karossen en Koffie’ vindt plaats van 10 tot 12 uur op het Sint-Martinusplein, tussen de Rubensstraat, Sint-Martinusstraat en Drabstraat.