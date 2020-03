Rookstopgroep leert je stoppen met roken Ben Conaerts

05 maart 2020

12u45 0 Kontich Wie wil stoppen met roken maar het niet kan op eigen houtje, kan zich aansluiten bij de Rookstopgroep Kontich’ Daarin krijg je hulpmiddelen aangereikt waardoor het deze keer wel kan lukken.

In de Rookstopgroep Kontich streef je samen met andere rokers een rookstop na. In een lessenreeks ga in groep op zoek naar je motivatie, word je gecoacht en krijg je hulpmiddelen aangereikt waardoor het deze keer wel kan lukken.

De groep komt vanaf 4 mei zes maandagen bij elkaar, met daarna nog twee vervolgsessies die af te spreken zijn met de deelnemers. De sessies vinden plaats van 19 tot 19.45 uur in buurthuis Den Alf aan de Holle Weg.

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen 16 euro voor hun deelname. Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming betalen 60 euro. Inschrijven kan tot en met 29 april bij de dienst Gezel – gezondheidspreventie via tel. 03 246 25 92 of via gezel@kontich.be.