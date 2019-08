Rommelmarkt op Gemeenteplein Ben Conaerts

20 augustus 2019

Op zondag 25 augustus worden het Gemeenteplein en de Magdalenastraat ingepalmd door een rommelmarkt.

Van 9 tot 16 uur kan je er terecht om op zoek te gaan naar mooie tweedehandse spulletjes. De organisatie is in handen van de Martinusfeesten Kontich. De toegang is gratis.