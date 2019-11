Rode Neuzen Dag in basisschool De Schans: liedje zingen, gadgets verkopen en... véél rood dragen Ben Conaerts

29 november 2019

Ook basisschool De Schans in Kontich kleurde vrijdag helemaal rood. De school vierde de slotdag van haar Rode Neuzen Actie met tal van leuke activiteiten.

De kinderen brachten met z’n allen het Rode Neuzen Lied ‘Een beetje anders’ te gehore en konden in hun klas deelnemen aan een werkmoment rond gevoelens en weerbaarheid. Ook de leerkrachten moesten aan de slag: vijf onder hen moesten een behendigheidsparcours afleggen. Voor de winnaar was er naast eeuwige roem ook een Rode Neuzen Cup weggelegd. Ten slotte werd er een laatste verkoopmoment van Rode Neuzen Gadgets georganiseerd op het Rode Neuzen Marktje.

De opbrengst van de verkoop zal besteed worden aan projecten om kinderen mentaal, fysiek en sociaal sterker te maken. “Afhankelijk van de opbrengst zal het schoolteam bekijken hoe we kunnen inzetten op het mentaal welzijn van onze leerlingen”, zegt directrice Sofie Schramme. “Thema’s zoals sociale vaardigheden en de valkuilen van social media staan al zeker op de verlanglijst. Zo willen we graag een ‘stil hoekje’ inrichten in onze school voor de leerlingen die behoefte hebben om even te ontsnappen aan de drukte.”