Reus Contios op stap met mondmasker Marc Ceulemans

08 mei 2020

20u03 5

Vanaf deze avond en de volgende twee weken zal de reus te zien zijn het natuurgebied ‘Babbelse Plassen’ langsheen de fiets-o-strade in Kontich-Kazerne. Met een mondmasker en ’s avonds met verlichting volgt hij de voorgeschreven maatregelen.

Natuurpunt Oude Spoorweg en werkgroep REUZENplan sloegen de handen in mekaar om in deze coronatijden iets extra’s te doen.

“We merken met deze crisis dat onze gebieden heel intens bezocht worden en zijn daar heel blij mee. Het is opmerkelijk dat we heel wat mensen tegenkomen die al jaren in de buurt wonen en toch voor de eerste keer deze prachtige natuurgebieden ontdekken”, zegt Wim Annaert van Natuurpunt en conservator van de Babbelse Plassen.

In de buurt van de reus is een speciale brievenbus voorzien. Iedereen kan hier tekeningen, gedichten, verhalen of voorstellen in deponeren gericht aan of over Contios. Een selectie hiervan krijgt een plaats op de facebookpagina ‘Contios, de reus van Kontich’ of wordt intern besproken.

Reus Contios is ontsproten uit de creatieve geest van Bruno Stappaerts. “Sinds het eerste optreden van Contios in Kontich-Kazerne in 2013 is het enthousiasme in stijgende lijn gestegen. We hebben al verschillende evenementen georganiseerd in andere delen van Kontich. De laatste jaren wordt de reus ook gevraagd door andere gemeenten. Vorig jaar mocht hij en zijn begeleiders mee opstappen in internationale reuzenoptocht in Maastricht. Contios en de werkgroep REUZENplan genoten daar van een groot succes”, vertelt Bruno Stappaerts.