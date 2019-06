Reus Contios gastheer in Maastricht Marc Ceulemans

06 juni 2019

12u00 7

Voor het jubileumfeest van 50 jaar reus Gigantius werd de Kontichse verhalenreus, uitgenodigd in Maastricht. Op dit tweedaagse feest was reus Contios de gastheer.

“De gildegroep van Gigantius had 9 lagere scholen aangetrokken om een eigen reus te bouwen. Als gastheer verwelkomde reus Contios de groep van 9 nieuwe reuzen aan de Sint-Servaesbrug en begeleidde hen naar het stadhuis op het Marktplein.

De brug oversteken, was een symbolische verbinding van samenwerking tussen oost en west Maastricht. Aan het stadhuis ging Contios in gesprek met de reuzenbouwers. De schoolreuzen waren allemaal van recyclage materialen gemaakt. De winnende reus Wycka van Samenwyck, hadden hun materialen verzameld uit het aangespoelde afval uit de Maas” vertelt Bruno Stappaerts, de geestelijke vader van Contios.

“Het evenement zorgde voor een grote triomftocht door de stad met een zeer gigantische opkomst van toeschouwers. 60 reuzen uit verschillende landen verdedigden hun stad of gemeente. Zij paradeerden samen met steltenlopers, oude paardenkoetsen, muziekgroepen en dansers, doorheen het historisch centrum van de stad”, vervolgt Bruno Stappaerts.

“Tijdens de stoet maakte reus Contios contact met de mensen op de balkons en schudde hij de hand van vele kinderen. Aan de oude stadswal van Maastricht was er een filmopname door TV1 Limburg. Zij maakte een beeldverslag van 40 min, van commentaar voorzien door de voorzitter van de Gilde groep Gigantius. De 5-jaarlijkse stoet, in historische kledij was voor deze jubileumeditie een zwaardere opdracht door het zeer warme weer. Er was een waterbedeling voorzien onderweg”, aldus Stappaerts nog.