Restaurant Condacum al meteen volzet op eerste avond : “Voorbije maanden niet stilgezeten en heel de zaak in een nieuw jasje gestoken” Toon Verheijen

08 juni 2020

22u05 0 Kontich Restaurant Condacum in Kontich heeft maandag ook de eerste gasten weer kunnen verwelkomen. De uitbaters van de zaak hebben de voorbije weken geen take-away gedaan, maar hebben de tijd genomen om de zaak grondig te vernieuwen. Het unieke is nu ook dat ze om de twee maanden gaan wisselen van wijnleverancier.



Restaurant Condacum in de Pierstraat is een grote gekende zaak in Kontich en omgeving. Net als hun sectorgenoten zijn chefkok Sebastiaan D’hondt en restaurantmanager Dorien Hendrickx dolblij dat ze weer gasten kunnen ontvangen en omgekeerd ook, want de eerste klanten die maandag kwamen genoten met volle teugen. “Wij hebben de voorbije maanden dan wel geen afhaal gedaan, maar stilgezeten hebben we in geen geval”, vertelt Dorien Hendrickx. “Het interieur is volledig in een nieuw jasje gestoken en we hebben ook aan het concept van de zaak wat zitten sleutelen.”



Wijnkaart

Opvallende nieuwigheid is de vernieuwde wijnkaart. “We gaan voortaan samenwerken met zes verschillende wijnleveranciers op een jaar. Die mogen zich dan elk twee maanden lang in de kijker zetten want we werken dan alleen met hun wijnen”, vertelt Dorien. “We werken ook niet meer met huiswijnen. Onze menukaart hebben we naar een iets hoger niveau getrokken met toch wel wat gastronomische updates. We blijven ook het accent leggen op lokale producten zoals onze groeten en kruiden die we aan de overkant zelf kweken op een weiland.” Condacum werkt ook met een zeg maar 3 in 1 concept. Je kan gewoon iets komen drinken met een tapasbordje in de bar, kiezen voor een maaltijd in het brasseriegedeelte of gaan voor het wat uitgebreidere in het restaurant.



Volzet

De eerste gasten hebben er gisteren alvast van genoten. Zeker Kris en Heide, want Kris kwam er zijn verjaardag vieren en genoten met volle teugen.“De reservaties zijn de voorbije dagen vlot binnengekomen. Maandagavond zaten we zelfs helemaal vol! We gaan de komende tijd ook 7 dagen op 7 geopend zijn”, zegt Dorien nog.

https://www.condacum.be/



