Renovatiewerken De Nachtegaal gaan van start: minstens 4 maanden dicht Ben Conaerts

02 april 2020

14u35 0 Kontich De geplande renovatie van het vrijetijdscentrum De Nachtegaal gaat over twee weken van start. Onder meer het dak en de verlichting van de sporthal worden daarbij onder handen genomen. Tijdens de werkzaamheden zal de sporthal vier maanden de deuren gesloten moeten houden.

Het vrijetijdscentrum De Nachtegaal dateert van de jaren ’70 en voldoet niet meer aan de huidige normen. Daarom gaat het gemeentebestuur nu werk maken van een grondige renovatie. Voor de sporthal betekent dit een sluiting van minstens vier maanden. Het zwembad en de ruimtes op de eerste verdieping blijven mogelijk nog een maand langer gesloten. Het kunstgrasveld en de feestzaal Het Halfdiep blijven tijdens de verbouwingen wel beschikbaar. Ook de parking blijft zoveel mogelijk toegankelijk.

Lichttunnels

In de eerste plaats worden het volledige dak van de sporthal en de berging vernieuwd. Er wordt ook een volledige ‘relighting’ van de sporthal voorzien. De oude verlichtingsarmaturen verdwijnen en worden vervangen door een led-verlichtingsinstallatie. Aangezien deze werken niet al te complex zijn, zou de sporthal tegen dinsdag 1 september 2020 kunnen heropenen.

Ook het volledige dak van het zwembad, de cafetaria, de vergaderzaal, de dojo en de conciërgewoning wordt onder handen genomen. In de cafetaria worden bijkomend enkele lichttunnels om meer daglicht binnen te halen geplaatst. Deze werken nemen meer tijd in beslag, zodat de heropening van het zwembad, de cafetaria, de dojo en de vergaderzaal staat gepland op donderdag 1 oktober 2020.

Groepskleedkamers

Tijdens de dakrenovatiewerken worden er ook een aantal kleine aanpassingen uitgevoerd aan de inrichting van de inkombalie en de groepskleedkamers van het zwembad. “Momenteel ervaren we veel problemen bij het schoolzwemmen met het beperkte aantal groepskleedkamers”, zegt schepen van Sport Luc Abrams (Open Vld). “We zullen daarom de huidige personeelsruimtes verbouwen tot twee extra groepskleedkamers. Verder vernieuwen we de individuele kleedkamers en creëren we drie extra gezinskleedkamers.”

“We plannen al deze werken bewust in het tussenseizoen, zodat onze sportclubs en de vaste gebruikers van De Nachtegaal hier zo min mogelijk hinder van ondervinden”, aldus Abrams. “De sportkampen in de zomervakantie kunnen worden georganiseerd in het sportcomplex van het Sint-Ritacollege, terwijl de kleutersportkampen kunnen plaatsvinden in de Sint-Montfortschool in Kontich-Kazerne. In een latere fase willen we ook de kleedkamers van de sporthal vernieuwen, maar dat staat pas voor volgend jaar op de planning.”