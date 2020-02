Rekenhof publiceert mandatenlijst van politici: Bart Seldeslachts (N-VA) koning van de (onbezoldigde) mandaten Ben Conaerts

14 februari 2020

17u04 0 Kontich Het Rekenhof maakte vrijdagochtend de mandatenlijst van onze politici bekend. De recentste lijst bundelt de jobs en de verdiensten van 2018. Wij namen de situatie in Kontich onder de loep.

In het Kontichse gemeentebestuur is burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) de mandatenkoning met 21 jobs. Zijn naaste achtervolgers, schepenen Marleen Van den Eynde (N-VA) en Willem Wevers (N-VA), staan met respectievelijk negen en zeven mandaten niet eens in de buurt. Maar opvallend: de burgemeester wordt voor slechts twee van zijn 21 mandaten ook effectief betaald.

Als burgemeester van Kontich verdiende hij in 2018 een brutobedrag tussen de 50.000 en 100.000 euro. Dat combineerde hij met een job als leerkracht aan PTS Campus Mechelen, waarvoor hij tussen de 10.000 en 50.000 euro verdiende. Zijn overige negentien mandaten – onder meer voorzitter van de hulpverleningszone Zone Rand, voorzitter van de Streekvereniging Zuidrand, tot zelfs adviseur van het Bierbeeks Erfgoeddepot – waren allemaal onbezoldigd.

Alle info is te vinden op deze website.

Meer over N-VA

politiek

Kontich