Randparking Spoorwegstraat en rijbaan Molenstraat worden heraangelegd Marc Ceulemans

03 september 2020

De planning voor de heraanleg van de Spoorwegstraat en de Molenstraat werden gewijzigd. Het was voorzien dat de Molenstraat eerst in augustus aan de beurt kwam. Maar door de lockdown waardoor de handelaars veel verlies hebben geleden, werden de werken verzet naar september-oktober of naar maart-april.



De Molenstraat is immers één van de voornaamste winkelstraten in Kontich. De handelaars die een brief hebben gekregen van de gemeente, kunnen hierop de gewenste periode aanduiden.

De werken voor de heraanleg van de randparking zullen volgens schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA) in de tweede helft van september starten. In de Spoorwegstraat komen er een 75-tal parkeerplaatsen voor het langdurig parkeren van personenauto’s.

“Het wegdek van de Molenstraat, die in 2010 volledig vernieuwd werd, verkeert in een slechte staat. De materialen, klinkers, zijn niet geschikt voor het verkeer. De rijbaan zal nu in duurzaam materiaal worden aangelegd. Het blijft een éénrichtingsstraat voor auto’s. Fietsers zullen in twee richtingen mogen rijden, links en rechts van de baan. Hiermee verdwijnen de blinkende metalen klinknagels. In het begin van de straat, vanaf het Gemeenteplein, wordt ook het voetpad(je) verbreed”, legt schepen Willem Wevers uit. De werken in de Molenstraat zullen tussen de drie en vier weken duren. De straat wordt dan afgesloten voor het autoverkeer.