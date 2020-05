Puzzeldriedaagse Casa di Mauro brengt 4.835 euro op Ben Conaerts

18 mei 2020

15u23 0 Kontich De puzzeldriedaagse van de vzw Casa di Mauro was een schot in de roos. De actie heeft maar liefst 4.835 euro opgeleverd.

Leefboerderij Casa di Mauro organiseerde begin deze maand een online puzzeldriedaagse om geld in het laatje te krijgen. Iedereen kon een van de 500 puzzelstukjes kopen en op die manier de bouw van een nieuw dak voor de schuur sponsoren. De actie werd een groot succes en leverde maar liefst 4.835 euro op.

Wie puzzelstukjes kocht, maakte ook kans om de volledige puzzel te winnen. Die hoofdprijs werd gewonnen door Christ’l Van de Velde uit Boom. Zij is zelf werkzaam bij Casa di Mauro en was heel blij verrast toen ze vernam dat ze gewonnen had. “Het voelde eventjes alsof ik de Lotto had gewonnen”, glimlacht ze.

“We zijn heel tevreden met de opbrengst van de actie”, zegt Lieve Debaillie van de vzw Casa di Mauro. “Iedereen die mee heeft gesteund, is buitengewoon bedankt. Hopelijk komen we met onze actie nog in aanmerking voor de extra geldprijs van Payconiq en Trooper. Deze wordt begin juni bekend gemaakt.”