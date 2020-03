Provincie verleent NV Jost vergunning voor het uitbaten van een tankstation voor trucks Marc Ceulemans

12 maart 2020

15u07 23 Kontich Het provinciebestuur heeft N.V. Jost een vergunning verleend voor het uitbaten van een truck-tankstation aan de Mouterij in Waarloos. Nochtans had het schepencollege van Kontich een negatief advies gegeven, op basis van een gevaarlijke verkeerssituatie, overlast en geluidshinder.

In totaal zal het tankstation 12 verdeelslangen tellen, gespreid over de zes pompen. Verder werd er een vergunning verleend voor een LNG-verdeelinstallatie met vier verdeelslangen. Op het terrein is er nog ruimte voor het stallen van 10 personenauto’s, 3 trailers en 7 fietsen. Aan de vergunning zijn geen specifieke voorwaarden gekoppeld.

De ontsluiting, toe- en uitgang voorzien van een bareel, verloopt via de Mouterij, naar Michel Geysemansstraat en zo naar de N1 (Grote Steenweg).

Een eerdere aanvraag voor een vergunning werd door de Kontichse gemeenteraad weggestemd. Op terrein lag een openbaar domein. Daarop paste NV Jost de vergunning aan. Maar op de daarop volgende infovergadering waren er heel wat tegenstanders wegens verkeers- en geluidsoverlast.

De beroepstermijn bedraagt 30 dagen, vanaf 12 maart 2020. Gemeente en bewoners dienen het beroep te richten naar de Vlaamse overheid. Het is nog niet beslist of het schepencollege van Kontich in beroep zal gaan.