Provincie geeft subsidie van 17.943 euro voor inrichtingswerken in natuurgebied Schapenhagen Ben Conaerts

24 april 2020

15u48 0 Kontich De provincie Antwerpen heeft een subsidie van 17.943 toegekend aan Natuurpunt Oude Spoorweg. Dat zal gebruikt voor inrichtingswerken in het natuurgebied Schapenhagen.

Het natuurgebied Schapenhagen is recent uitgebreid met een bijkomend stuk van 1,7 hectare. Deze 1,7 hectare is gelegen in het signaalgebied ‘Vallei Babbelse Beek’ en bestaat uit een bloemrijk nat hooiland aansluitend op een verbost perceel met vijver. Om hier verdere inrichtingswerken te kunnen uitvoeren, kan Natuurpunt rekenen op een provinciale subsidie van 17.943 euro.

Bedoeling is om in dit gebied te komen tot meer waterberging en biodiversiteit. De waterhuishouding wordt hersteld met herprofilering van het oude wintergrachtenstelsel en aanleg van een amfibieënpoel, terwijl de waterbergingscapaciteit verhoogd wordt door de bestaande vijver in verbinding te brengen met het aangrenzend hooiland.

Er wordt ook een nieuwe wandelverbinding aangelegd tot aan de Duffelsesteenweg, waarmee Kontich-Kazerne en Waarloos verbonden worden. Met betrekking tot natuureducatie worden een vogelkijkwand ter hoogte van de nieuwe waterretentiezone, een zitbank en infoborden met fietsstalling voorzien.

“Dit project past binnen de doelstelling van het gebiedsgericht programma de Zuidrand, om werk te maken van een beleefbare open ruimte”, zegt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes (N-VA). “De groenblauwe linten en het fijnmazig netwerk van trage wegen worden met deze acties versterkt.”