Projectontwikkelaar deelt handgels uit in bedrijvenpark Gate 7 Ben Conaerts

20 mei 2020

16u06 0 Kontich BVI.BE, de ontwikkelaar van bedrijvenpark Gate 7 in Kontich, heeft woensdagmorgen gratis dispensers met handgel verdeeld aan de bedrijven die op de site een gebouw hebben gekocht.

Gate 7 is een nieuw bedrijventerrein van maar liefst meer dan 52.000 m² langsheen de Prins Boudewijnlaan. Om de bedrijven die een KMO-unit hebben gekocht op de site te ondersteunen in tijden van de coronacrisis, deelde ontwikkelaar BVI.BE woensdagmorgen gratis dispensers met handgels uit. “Hiermee willen we bijdragen aan de heropstart van de bedrijven de lokale economie helpen aanzwengelen”, klinkt het.

“We stellen het heel erg op prijs dat BVI.BE de dispensers vandaag gratis is komen leveren. Dit helpt ons echt enorm bij de heropstart in volle coronacrisis. Het is handig om gratis handgel te krijgen en zo’n mooie dispenser oogt professioneel, ideaal om onze klanten te ontvangen”, zegt Michael Wilford van Heli Service Invest.

De dispensers werden geproduceerd door Castillo Valere, een bedrijf uit Wommelgem dat door de coronacrisis een ommezwaai van jewelste maakte. Vroeger produceerde het bedrijf nummerplaten, maar omdat er de laatste weken geen werk meer was, is men displays voor handhygiëne beginnen maken.