Politiezone HEKLA wil deel van site Romeo verkopen Marc Ceulemans

10 juli 2020

17u05 6 Kontich Politiezone Hekla gaat een wijkkantoor bouwen op de Romeo-site, op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Koningin Astridlaan (N1). De resterende grond verkopen wil het verkopen.

“Wij gaan een haalbaarheidsstudie aanbesteden. Uiteraard worden alle aspecten door een extern bureau bekeken. Het is vanzelfsprekend dat wij deze grond die eigendom is van de politiezone Hekla, niet onder de marktwaarde van de hand zullen doen. De vijf gemeentebesturen Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar, zullen de komende jaren een extra injectie doen in de politionele werking van de zone, met heel wat extra aanwervingen”, vindt de Edegemse burgemeester Koen Metsu (N-VA).



“Wij hebben alle begrip voor het financieel aspect, maar voor een lokaal bestuur is het vandaag altijd een opdracht om te zoeken naar een maatschappelijke meerwaarde”, klinkt het bij politieraadsleden Joost Fillet (Dorpslijst Sander) en Jeroen Van Laer (Groen). Zij dringen aan om een aantal duurzame criteria in het bestek op te nemen. Beide raadsleden denken hier vooral aan betaalbare en sociale woningen.

De CD&V-afdeling Kontich/Waarloos pleit voor een volwaardige politiepost waar de burgers steeds en liefst zonder afspraak terecht kunnen.

De latere site Romeo werd begin de jaren ’90 gebouwd als rijkswachtkazerne, met een zestal woningen waarin rijkswachters zich konden huisvesten. Na de politiehervorming kreeg de plaatselijke recherche er zijn onderkomen, tot de nieuwbouw van Hekla aan de Prins Boudewijnlaan voltooid was.