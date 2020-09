Politieman krijgt 15 jaar cel voor vergiftiging met praline vol rattenvergif van buurvrouw (88) Patrick Lefelon

16 september 2020

09u24 2 Kontich Politieman Tim De Hert (41) uit Kontich is woensdag voor het Antwerpse hof van beroep veroordeeld voor de moordpoging door vergiftiging op zijn toen 85-jarige buurvrouw. Hij aasde op haar erfenis. In eerste aanleg kreeg hij twaalf jaar cel. Het hof van beroep verzwaart de straf tot 15 jaar. Ook zijn vader krijgt één jaar cel voor het opstellen van een vals document.

De toen 85-jarige Betty H. had op 12 mei 2017 de verpleging van het rusthuis verwittigd dat het water in haar glas er troebel uitzag en vreemd rook. Ze had dat sinds de kerst van 2016 al vaker voorgehad en telkens na een bezoek van mantelzorger Tim De Hert. Ze had ook eens een praline van hem gekregen, waarna ze had moeten braken.

De verpleging verwittigde de politie en die nam een dag later het water in beslag. Op 17 mei 2017 overhandigde de klusjesman ook nog een praline die Betty H. van de beklaagde gekregen zou hebben. Het water bleek na analyse white spirit te bevatten en in de praline zat rattengif.

Wat mijn cliënte nog het meest dwarszit, is dat Tim De Hert ook haar uitvaartverzekering heeft verkocht. Betty had een mooie uitvaart gepland met een dure kist, een plechtigheid en een koffietafel. Tim De Hert schrapte dat allemaal. Een planken kist volstond. De rest was te duur Brecht Pyppe, advocaat van het slachtoffer

Tim De Hert die als politieman bij de PZ Antwerpen werkte, zou op de centen van Betty H. geaasd hebben. Als haar vertrouwenspersoon had hij geleidelijk de controle over haar financiën verworven. Hij zou haar aanzienlijke geldbedragen ontfutseld hebben via schenkingen waar ze niets van afwist, de verkoop van beleggingen, het afkopen van haar uitvaartverzekering, enzovoort.

Vals testament

Toen de kosten van het rusthuis hoog begonnen op te lopen, besloot hij volgens het openbaar ministerie dat het slachtoffer dood moest, wilde hij nog iets van haar vermogen overhouden. Maar eerst zou hij nog samen met zijn vader een vals testament hebben opgesteld waarin hij de enige begunstigde werd. Voor François De Hert werd een jaar cel gevorderd.

“Op zijn computer voerde Tim De Hert zoektermen in als vergiftiging, begrafenisondernemer, successierechten”, zegt openbaar aanklager Björn Backx. “De speurders vonden een briefje met de term ‘Strychnine’ (rattenvergif, red.). Bij zijn eerste ondervraging zei Tim De Hert spontaan dat de klusjesman in de kamer van Betty bezig was geweest met white spirit. Dat kon misschien de verdachte stof in het drankje van Betty verklaren. De speurders wisten op dat moment zelf niet wat er in het drankje zat omdat het nog in het labo was. Alleen de dader kon toen weten dat het om white spirit ging.”

“Armzalige dame”

Voor het openbaar ministerie is de schuld van Tim D.H. bewezen en moet hij opnieuw veroordeeld worden tot twaalf jaar cel.

Advocaat Brecht Pype kwam de rechtbank uitleggen hoe zijn 88-jarige cliënt Betty H. tegenwoordig haar dagen slijt. “Iedereen kijkt in het rusthuis naar haar als een armzalige dame. Zij kan zich niets meer permitteren omdat zij schulden heeft. Wat haar nog het meest dwarszit, is dat Tim De Hert ook haar uitvaartverzekering heeft verkocht. Betty had een mooie uitvaart gepland met een dure kist, een plechtigheid en een koffietafel. Tim D.H. schrapte dat allemaal. Een planken kist volstond. De rest was te duur.”

Slachtoffer Betty H. eist een schadevergoeding van 221.000 euro.

Complot

Politieman Tim De Hert gesteund door zijn vriendin en zijn moeder, ontkende opnieuw dat hij had gesjoemeld met de financiën en Betty H. had willen doden. Advocaat Frédéric Thiebaut legde uit dat een groot deel van de centen van Betty H. nog op de bank stonden. Weliswaar op rekeningen van Tim De Hert, maar het geld was in elk geval niet verdwenen.

Er valt niet uit te sluiten dat iemand anders dan mijn cliënt verantwoordelijk is voor de white spirit en het rattengif Frédéric Thiebaut, advocaat van Tim De Hert

Daarna ging de advocaat uitgebreid in op de poging tot vergiftiging. “Hoe verklaar je dat die bewuste praline bij twee grondige huiszoekingen niet werd gevonden? Zou het niet kunnen dat ze er nadien werd gelegd?”, pleitte advocaat Frédéric Thiebaut.

Zijn cliënt denkt zelfs dat Betty H. en de klusjesman een complot tegen hem hebben gesmeed. “Dat laat ik in het midden, maar er valt niet uit te sluiten dat iemand anders dan mijn cliënt verantwoordelijk is voor de white spirit en het rattengif”, stelde Thiebaut. Ook vader François De Hert houdt zijn onschuld staande.

Twee kleine kindjes

Het hof van beroep vindt de schuld van zowel vader als zoon bewezen. Het verzwaart de straf van Tim De Hert van 12 naar 15 jaar cel. Vader François De Hert krijgt 1 jaar cel. De politieman moet aan het slachtoffer Betty H. ook een schadevergoeding van 180.000 euro.

De rechters beslisten om De Hert niet onmiddellijk aan te houden. Hij krijgt zo de kans om afscheid te nemen van zijn twee kindjes (3 en 1 jaar) en zijn vriendin.