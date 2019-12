Politie en parket vraagt uit te kijken naar 79-jarige Daniel Bordyne uit Kontich ADA

26 december 2019

17u50 15 Kontich De politie is op zoek naar de 79-jarige Daniel Bordeyne. De man verdween spoorloos tussen 23 en 25 december in Kontich.

Tussen maandag 23 december om 17 uur en woensdag 25 december 2019 om 12.10 uur, verliet de 79-jarige Daniel Bordeyne zijn woning in Haakstuk in Kontich. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij verplaatst zich met een donker blauw FIAT Bravo met nummerplaat 397JU.

Daniel is normaal gebouwd. Hij heeft blauwe ogen en draagt een bril. Hij heeft grijs haar. Welke kleren de man droeg op het moment van zijn verdwijning is niet duidelijk.

Heb je Daniel of zijn wagen gezien, of weet je waar de man verblijft, neem dan contact op met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 30 0 of via email op opsporingen@police.belgium.eu.