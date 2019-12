Plannen voor nieuwe feestzaal in Meylweg Ben Conaerts

13 december 2019

12u55 0

Komt er een nieuw feestcomplex in de Meylweg? Bij het gemeentebestuur werd alleszins een aanvraag ingediend voor de bouw van een feestzaal voor 160 personen. Het gebouw zou worden gerealiseerd naast Het Dansateljee en de toegangsweg naar tennisclub De Meyl.

“De aanvraag voor een omgevingsvergunning is nog niet ingediend”, zegt schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld). “Enkel de plannen liggen al voor. Het openbaar onderzoek zal pas starten wanneer de aanvraag effectief is ingediend. Maar we willen de buurtbewoners nu al de nodige informatie geven en organiseren daarom een informatieavond.”

Die infoavond vindt plaats op dinsdag 17 december om 20 uur in zaal Pronkenborgh in de Pronkenbergstraat.