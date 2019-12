Pirouettes draaien in gemeentepark: Kontich Schaatst zorgt vanaf zaterdag voor vier weken schaatsplezier Ben Conaerts

04 december 2019

16u09 0 Kontich Vanaf zaterdag 7 december kunnen de inwoners van Kontich weer de schaatsen aanbinden. Dan opent de ijspiste van Kontich Schaatst opnieuw de deuren en kan jong en oud vier weken lang pirouettes gaan draaien op het ijs. De grootste nieuwigheid is dat de piste zich niet langer op het Gemeenteplein bevindt, maar een terugkeer maakt naar het gemeentepark.

Van zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari kan jong en oud opnieuw terecht op de ijspiste van Kontich Schaatst. Het evenement is al aan zijn twaalfde editie toe, maar het gemeentebestuur blijft de formule nog ieder jaar bijschaven en verbeteren waar het kan. Zo wordt de schaatspiste na zes jaar op het Gemeenteplein opnieuw verhuisd naar het gemeentepark.

Extra parkeerplekken

“Daar vinden we een meer sfeervolle, bijna feeërieke locatie”, zegt schepen van Feestelijkheden Luc Abrams (Open Vld). “De parking op het Gemeenteplein kan bovendien nu tijdens het evenement bruikbaar blijven. Op die manier vrijwaren we een heel aantal parkeerplekken in ons dorpscentrum. Ten slotte is er het financiële voordeel: de locatie op het Gemeenteplein kostte ons 1.500 extra, omdat we een hoogteverschil moesten wegwerken.”

Eén cateringtent

Een andere verandering is het cateringconcept, waarbij de verschillende verenigingen voortaan samenwerken in één cateringtent. “De verenigingen krijgen daarvoor verhoudingsgewijs een vergoeding”, legt Abrams uit. “Dat is voor alle partijen eerlijker en transparanter dan wanneer verschillende grotere en kleinere verenigingen elkaar beconcurreren. De bezoeker voelt daar echter niets van: de prijzen blijven dezelfde als in de voorgaande jaren.”

Nuloperatie

Voor het gemeentebestuur zelf is Kontich Schaatst volgens Abrams trouwens een nuloperatie. “We trokken dit jaar een heel deel nieuwe sponsors aan, meer dan voorgaande jaren. In totaal verzamelden we nu voor 40.000 euro aan sponsorbijdragen. Als we daarnaast uitgaan van een doorsnee aantal bezoekers, dekken we daarmee de kosten van het evenement.”

Verschillende activiteiten

In de vier weken van Kontich Schaatst vinden er opnieuw verschillende activiteiten plaats. Tijdens de officiële opening op vrijdag 6 december staat met ‘Fire and Ice’ al meteen een mooie show op het programma. Daarnaast zijn er de klassiekers zoals het G-schaatsen, ‘Mountainbike on Ice’, ‘Afterwork on Ice’, kleuterschaatsen en de viering van de sportkampioenen. Nieuw dit jaar is een initiatie kunstschaatsen. Tijdens het smeltfeest op zondag 5 januari wordt afgesloten met de schaatsshow ‘Kryos on Tour’.

Het volledige programma tijdens Kontich Schaatst is te vinden op de website www.kontich.be.