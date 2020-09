Peter Schrauwen (Kontich) rekent zich nog niet rijk tegen tweedeprovincialer Sint-Dimpna : “Grootste gevaar schuilt in onderschatting” Kristof Gabriels

03 september 2020

13u20 0 Kontich Peter Schrauwen en Kontich gaan zaterdag voor de Beker van België op bezoek bij tweedeprovincialer Sint-Dimpna met als inzet een derby tegen Rupel Boom in een eventuele derde ronde.

Kontich boog afgelopen weekend in de eerste ronde tegen het Brusselse Royal Léopold een 0-2-achterstand om in een 3-2-zege. “Hoewel we bij de rust tegen een dubbele achterstand aankeken, had het evengoed 6-0 kunnen staan voor ons”, vertelt Schrauwen. “We waren duidelijk een klasse te sterk voor Léopold, dat vorig seizoen toch nog in de derde amateurklasse speelde. Dat is dus veelbelovend.”

Kontich trekt dit weekend als favoriet naar Sint-Dimpna. “Het is niet omdat zij een reeks lager spelen dat we ons met twee vingers in de neus plaatsen voor de volgende ronde. Verre van zelfs. Ik herinner me bijvoorbeeld nog van vorig jaar dat ze wel wat kwaliteit hebben rondlopen. We mogen hen dus absoluut niet onderschatten, want daar schuilt net het grootste gevaar in.”

Serieus versterkt

Schrauwen is bijzonder tevreden over de voorbereiding tot nu toe. “We zijn niet alleen serieus versterkt ten opzichte van vorig seizoen. Er staat ook duidelijk een ploeg. De mentaliteit is absoluut top en dat is ooit wel anders geweest in Kontich. Voor mij mag de competitie dus gerust beginnen. Wij zijn er klaar voor. Bovendien snakt iedereen na al die maanden naar matchen met inzet. Dat is ook de reden waarom ik graag zo ver mogelijk wil geraken in de beker.”

Schrauwen mikt dit seizoen op een plek in de linkerkolom met Kontich. “Op papier beschikken we over een meer dan degelijke ploeg, maar het is een beetje koffiedik kijken wat het niveau van de tegenstand betreft. Er zitten bijvoorbeeld maar liefst zeven nieuwe ploegen in de reeks in vergelijking met vorig jaar. Daarom ga ik me ook niet vastpinnen op een bepaalde plaats in het klassement. Pas na een speeldag of tien zal er meer duidelijk worden. Al is het sowieso wel de bedoeling om beter te doen dan vorig jaar toen we ternauwernood ontsnapten aan de degradatie.”