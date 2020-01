Pasar houdt winterwandeling door Kontich Ben Conaerts

16 januari 2020

13u17 0 Kontich Pasar Kontich zet het nieuwe jaar in met een winterwandeling in de eigen gemeente. Iedereen is welkom om op zondag 19 januari mee te komen stappen.

“We vertrekken op het Phil Bosmansplein en wandelen ongeveer twee uur rond in Kontich Kazerne en Waarloos. De wandeling is zo’n 8 à 9 kilometer lang. Onderweg houden we een tussenstop om onze nieuwjaarswensen uit te wisselen”, klinkt het.

De wandeling gaat van start om 14 uur. Wie wil mee stappen, betaalt 1,5 euro. Je brengt wel best aangepast schoeisel mee. Meer info is te verkrijgen bij Maria Van Hove op tel. 03 457 69 12.