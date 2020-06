Parklokaal wordt tijdelijk omgevormd tot ijsbistro Ben Conaerts

14u34 0 Kontich Het parklokaal aan het Gemeenteplein in Kontich krijgt, na de sluiting van de buurtbistro Soep’t Erin, een nieuwe tijdelijke bestemming. De Edegemse Isabelle Stultiens gaat er samen met de vzw Pegode vanaf woensdag 24 juni tot eind september een pop-upijsbistro uitbaten.

In volle coronatijd viel het spijtige nieuws binnen dat buurtbistro Soep’t erin van de vzw Pegode zijn activiteiten in het parklokaal aan het Gemeenteplein moest stopzetten. Het gemeentebestuur, Pegode en externe exploitanten gingen daarop op zoek naar een oplossing, en die is nu uit de bus gekomen. Isabelle Stultiens van de webshop Bella Boule gaat er samen met de doelgroepmedewerkers van Pegode een pop-upijsbistro uitbaten. Van 24 juni tot eind september kan iedereen er terecht om schepijsjes of diepvriesijs te komen afhalen. De bistro zal steeds van woensdag tot en met zondag geopend zijn, telkens van 14 uur tot 18 uur. Bij goed weer kan het openingsuur verlengd worden tot 19 uur.

Duurzame activiteit

De coronamaatregelen die momenteel van kracht zijn, worden er gerespecteerd. Gezien de beperkte oppervlakte in de bistro, worden er momenteel geen tafels geplaatst binnen. Op het terras worden wel tafeltjes geplaatst op minstens 1,5 meter afstand.

“We zijn vanuit het gemeentebestuur zeer tevreden dat we via deze pop-up een tijdelijke invulling hebben gevonden, zodat er opnieuw tewerkstelling kan gecreëerd worden. Momenteel worden er nog verschillende andere pistes onderzocht om een nieuwe, duurzame activiteit zo snel mogelijk opnieuw te kunnen opstarten. We hopen in de maand oktober meer nieuws te kunnen brengen hierover”, zegt schepen van Lokale Economie Cindy Vanbaeden (N-VA).