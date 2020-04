Paassfeer in Kontich-Kazerne: bewoners zetten kleurrijke paashazen en -eieren buiten Ben Conaerts

11 april 2020

17u57 0 Kontich Corona of niet: de paassfeer is dezer dagen wel héél erg aanwezig in Kontich-Kazerne. Een vijftiental buurtbewoners heeft er zijn voortuin of voorgevel verfraaid met grote paashazen en -eieren.

Wie de voorbije dagen Kontich-Kazerne passeerde, is het vast niet ontgaan. Her en der duiken er grote kleurrijke paashazen en paaseieren op in de wijk. Het initiatief is afkomstig van buurtbewoonster Mieke Jacobs. “Na het uitkuisen van ons tuinhuis, bleken mijn man en ik met veel afvalhout te zitten. In plaats van al dat hout weg te smijten, kwam ik op het idee er paashazen van te vormen. Die ben ik spontaan aan een aantal jonge gezinnen in de buurt gaan overhandigen met de vraag of ze die wilden versieren.”

De oproep is niet in dovemansoren gevallen. Verschillende ouders gingen samen met hun kinderen aan de slag om de paashazen te verfraaien. Vervolgens gaven ze de hazen een opvallend plekje in de voortuin. Onder meer in de Ooststatiestraat, de Hoge Akker, de Meylweg en de Ijzermaalberg zijn de kunstwerkjes te bewonderen. “Het is mooi dat we er op die manier in zijn geslaagd de sfeer in onze wijk wat op te leuken”, zegt Mieke. “Ik ga alle gezinnen die hebben deelgenomen nog bedanken met een ontsmet zakje paaseitjes.”