Oude Spoorwegberm geopend voor publiek Ben Conaerts

29 mei 2020

18u04 0 Kontich De Oude Spoorwegberm tussen de Kruisschanslei en de Reepkenslei is eindelijk afgewerkt en toegankelijk voor het publiek, De Oude Spoorwegberm tussen de Kruisschanslei en de Reepkenslei is eindelijk afgewerkt en toegankelijk voor het publiek, door een samenloop van omstandigheden vier maand later dan gepland. Het project ‘Blauwgroen Parkspoor NATUURlijk’ komt hiermee stilaan tot een eind.

“Het resultaat mag er zijn”, vindt schepen van Groenvoorzieningen Wim Claes (Open Vld). “Het bestaande groen en blauw werd herwaardeerd en uitgebreid, de biodiversiteit werd verhoogd en er werden natuurlijke spel- en belevingszones en een veilige wandel- en fietsverbinding gecreëerd. Wandelaars en fietsers kunnen meer dan ooit hun hart ophalen in dit mooi stukje heraangelegde natuur. Het geeft een extra elan aan de Oude Spoorwegberm in zijn totaliteit, de enige ecologische corridor tussen de Antwerpse Zuidrand en de Netevallei en een populaire trekpleister voor natuur- en sportliefhebbers.”

Doolhof

Voor de speelvogels is het nog even wachten geblazen. De speeltuin in de Staf van Elzenlaan is nog niet helemaal klaar en zal pas na het pinksterweekend worden afgewerkt. Nadat reeds de nieuwe speeltoestellen werden geplaatst, moet nu nog de laatste hand worden gelegd aan een avontuurlijk doolhof. Bedoeling is de speeltuin tegen maandag 22 juni te openen.

Het slotstuk van het project bestaat uit de plaatsing van straatmeubilair, banken, vuilnisbakken, informatieborden en fietsstallingen in eigen beheer. In het najaar van 2020 zal het gemeentebestuur het geheel evalueren. In 2021 staats de opmaak van een beheerplan op de agenda, in samenspraak met de buurtbewoners en gebruikers.