Organisatoren: “Aanplantactie Oude Spoorwegberm was een succes” Marc Ceulemans

13 januari 2020

Het gemeentebestuur en Natuurpunt organiseerden zondagmiddag een grote struikenaanplant op het heraangelegde deel van de Oude Spoorwegberm tussen de Koningin Astridlaan en de Kruisschanslei. Meer dan 300 buurtbewoners en natuurliefhebbers gingen graag op de uitnodiging in en staken zondagmiddag de handen uit de mouwen.

Naast de bevoegde schepenen Wim Claes & Karel Van Elshocht (Open Vld) tekenden ook raadsleden Ronny Roofthooft (Open Vld), Sophie Baeckelmans (Open Vld) en Wim Annaert (Dorpslijst Sander) present. Samen zorgden ze er voor dat maar liefst 2.650 struiken geplant werden tussen de berm en de aanpalende tuinen. Op die manier neemt deze houtkant een jaar voorsprong in groei.

“Onder leiding van onze eigen groendienst én de verantwoordelijken van Natuurpunt lukten de opgedaagde vrijwilligers er in om meer dan 2.500 struiken aan te planten. De drassige ondergrond zorgde er voor dat we op bepaalde plaatsen nog niet konden planten, maar uitstel is zeker geen afstel”, zegt schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld). Na de arbeid konden de aanwezigen genieten van een lekker drankje of stukje taart.

De werken op de Oude Spoorwegberm zitten momenteel in de laatste fase en zouden tegen de lente klaar moeten zijn. Zo wordt er de komende weken onder andere werk gemaakt van de aanmaak van de verbindingsbrug richting de Staf van Elzenlaan.