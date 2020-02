Organisatie 33de editie Schoolrock uit de startblokken Marc Ceulemans

05 februari 2020

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van het Sint-Ritacollege zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van 33de editie van het Schoolrock Festival. Dat vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 mei. De speelplaats van de school zal dan door de leerlingen omgebouwd zijn tot een echt festivalterrein met twee podia en accommodaties voor een groot aantal nevenactiviteiten.

Acht groepen

Schoolrock is het grootste schoolfestival van België dat al die jaren wordt georganiseerd door geëngageerde leerlingen. Die hebben zich verdeeld in acht groepen, met een specifieke opdracht voor elke groep. Van het zoeken van muzikanten tot het beheren van de financiën, het ontwerpen van de website. Uniek is dat al deze opdrachten door 16- en 17-jaren worden uitgevoerd.

Elk genre is welkom

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is Schoolrock Festival niet enkel een thuisbasis voor keiharde rock. Elk genre is welkom: van dubstep tot reggae. Netsky, Tourist LeMC, Woodie Smalls, Bougenvilla, Selah Sue, Absynthe Minded en Raymond van het Groenewoud, zijn slechts een kleine selectie uit het aanbod van de vorige edities.

“Wij hebben niet enkel oog voor klinkende namen. Ook het aankomend talent krijgt de kans op één van de podia hun repertoire te brengen”, geven Jade Van Goethem en Matijs Geerts van de groep communicatie mee.

Info over de vorige edities vind je op www.schoolrockfestival.be