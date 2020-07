Optredens, fietstochten en yogasessies: Kontich stelt coronaveilig zomeraanbod voor Ben Conaerts

01 juli 2020

17u24 0 Kontich Kontichnaren die hun buitenlandse reizen en festivals in het water zagen vallen door corona, vinden deze zomer een alternatief aanbod in hun eigen dorp. Onder de noemer ‘Een zomer dicht bij je kot’ heeft de gemeente een programma van veelal kleinere activiteiten uitgewerkt.

“Al voor we als lokaal bestuur een aantal activiteiten en evenementen moesten annuleren, waren we druk bezig met het bedenken van alternatieven”, zegt schepen van Feestelijkheden Luc Abrams (Open Vld). “Zo kunnen we activiteiten op een andere, coronaveilige manier organiseren of voorzien we een reeks kleinere activiteiten waar minder mensen tegelijk naar toe kunnen. Ook stellen we in samenwerking met onze partners bij de verenigingen en De Zuidrand wandel-en fietsroutes en -zoektochten ter beschikking.”

De eerste activiteit op de kalender is een orgelconcert op zondag 5 juli aan de kerk van Kontich-Kazerne. De daaropvolgende weken zijn er optredens van onder meer Tiny Legs Tim en Steven Troch, Jelle Cleymans, Dimitri Leue, Stoomboot en Aafke Romeijn. De hele zomer door kan je ook wekelijks deelnemen aan onder meer yoga, zumba en taichi. Je moet verplicht vooraf inschrijven of reserveren, en de plaatsen zijn steeds beperkt, dus eerst is eerst.

Het volledige alternatieve programma ontdek je via de gemeentelijke website.