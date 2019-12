Oppositie na voorstelling meerjarenplan: “Leven zal duurder worden in Kontich” Marc Ceulemans

18 december 2019

13u39 4 Kontich Bij de presentatie van het meerjarenplan door de meerderheid (N-VA, Open Vld) voorspelt CD&V-raadslid Luc Blommaerts dat het leven in de gemeente duurder zal worden. Deze conclusie wordt door schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld) formeel tegengesproken.

“Dat de belastingen in Kontich niet verhogen, zoals door de meerderheid wordt aangegeven, klopt niet”, stelt Luc Blommaerts. “Er zijn ook nog de retributies voor de administratieve documenten en die verlagen niet.”

“Verder is er de belastingverhoging op onder meer masten en pylonen. Die zal Elia doorrekenen aan hun klanten. Belasting op masten en pylonen verhogen van 2.500 naar 3.250 euro per pyloon voor de periode van 2020 tot 2022, en 3.750 euro per pyloon voor de periode van 2020 tot 2025.”

“De riolering wordt verkocht aan Pidpa. Maar de watermaatschappij zal de kosten hoe dan ook doorrekenen aan hun klanten”, verzekert Luc Blommaerts.

Wat de huisvuilzakken betreft, is de gemeente overgestapt naar Diftar-bakken met een gedifferentieerd (verschillend) tarief. Volgens Luc Blommaerts heeft de Open Vld steeds gezegd dat de vuilzak te duur is. “Nu omzeilt men het door te zeggen dat men gaat onderzoeken om een nieuw systeem op te zetten. Namelijk DIFTAR: restafval in bakken. Maar dat maakt het gewoonlijk duurder”, meent Luc Blommaerts.

Schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld) begrijpt de redenering van raadslid Luc Blommaerts niet. Hij in zijn reactie zeer formeel:

“In tegenstelling tot tal van gemeenten in de regio die gekozen hebben om de aanvullende personenbelasting en/of de opcentiemen te verhogen, doet Kontich dit niet. Ik verwijs onder meer naar Mortsel en Aartselaar. Samen met onze coalitiepartner N-VA maken we daar een breekpunt van, waar we oprecht fier over zijn. De lichte verhoging van de administratieve documenten is een beslissing van de federale overheid, wordt in alle gemeenten toegepast en werd op de gemeenteraad door Blommaerts zélf goedgekeurd. De belasting op de masten en pylonen zorgt slechts voor een beperkte meeropbrengst, waarbij de uiteindelijke doorrekening naar de Kontichnaar letterlijk quasi onbestaande is.”

Diftar

“Raadslid Blommaerts zit ook volledig fout wanneer hij stelt dat de gemeente Kontich reeds beslist heeft om in het Diftar-systeem mee te gaan. Deze piste wordt momenteel onderzocht, maar een beslissing is nog niet aan de orde. In afwachting van deze beslissing diende de prijs van de huisvuilzakken opnieuw vastgesteld te worden. Luc Blommaerts keurde dit eveneens gewoon goed en formuleerde hier geen enkele opmerking over”, benadrukt schepen Wim Claes.