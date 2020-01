Oppasdienst vangt kindjes op tijdens familievoorstellingen Ben Conaerts

09 januari 2020

Kontich Gezinnen die naar de familievoorstellingen gaan in Cultuurhuis Altena, kunnen voortaan een beroep doen op een oppasdienst. Daarvoor zet de vrijetijdsdienst van de gemeente een samenwerking op poten met de oppasdienst van de Gezinsbond.

De Gezinsbond voorziet een babysit voor de broertjes en zusjes die de voorstelling niet kunnen zien, bijvoorbeeld omdat ze te jong of te oud zijn. De opvang vindt plaats in een zaal van ‘het landhuis’ in het Altenapark en kost 2 euro per kind. Je kan de oppasdienst meteen aanvragen wanneer je tickets koopt voor een voorstelling.