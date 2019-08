Opnieuw & Co haalt herbruikbare spullen op Ben Conaerts

01 augustus 2019

Op maandag 5 augustus houdt kringloopwinkel Opnieuw & Co een ophaalronde in Kontich. De medewerkers komen dan langs om herbruikbare spullen op te pikken. Wie nog kleding, schoenen, knuffels of andere textiel heeft liggen dat hij niet gebruikt, kan het op die manier een tweede leven geven.