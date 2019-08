Openluchtcinema in Patersboske Ben Conaerts

09 augustus 2019

De vrijetijdsdienst van Kontich organiseert op woensdag 14 augustus opnieuw een openluchtcinema. In het Patersboske in Kontich-Kazerne kan je gaan kijken naar de Franse komedie ‘Bienvenue chez les Ch’tis’.

Philippe, werkzaam bij de post, wordt overgeplaatst naar Noord-Frankrijk. Met niets anders dan vooroordelen in gedachten, vertrekt Philippe met zijn gezin naar zijn nieuwe werkplaats. Al snel blijkt echter dat het Noorden best wel wat verrassingen in petto heeft.

De vertoning gaat van start om 21.45 uur, de toegang is gratis.