Opening van de eerste sociale kruidenier Marc Ceulemans

07 maart 2020

Op vrijdag 6 maart vond de officiële opening plaats van de eerste sociale winkel in Kontich onder de naam ‘De Kruidenier”.

Het Sociaal Winkelpunt in de Drabstraat 9/b Kontich, zorgt voor de ondersteuning en coördinatie van de vrijwilligerswerking, in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur van Kontich.

Ook in Kontich leven er mensen in armoede. Een belangrijk signaal hiervoor is dat er heel wat gezinnen beroep doen op het OCMW voor steun.

In De Kruidenier kunnen inwoners van Kontich en Waarloos terecht die het financieel moeilijk hebben door hun beperkt inkomen. Zij kunnen er winkelen aan een lage prijs.

De aangeboden goederen zijn verzorgings- en huishoudproducten en kwaliteitsvolle producten, met aandacht voor gezonde voeding.

“Sommige producten worden in kleinere hoeveelheden verkocht. De keuzevrijheid die mensen hebben en het zelf betalen van wat men koopt, verhoogt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen”, zegt de lokale eindverantwoordelijke Eliane De Boeck.

“Een deel van de producten kopen we aan bij de lokale supermarkt. Voor het aanbod van verzorgings- en huishoudproducten werken we samen met ‘Goods to Give vzw’’. Daarnaast komt een belangrijk deel van onze producten van schenkingen en overschotten. Die zorgenn ervoor dat de sociale kruidenier een gezond economisch evenwicht kan bereiken. Bedrijven, producenten, supermarkten en lokale handelaren die af en toe overschotten hebben, nodigen we van harte uit om contact op te nemen. Ook financiële schenkingen zijn welkom. Wij zijn ze daar heel dankbaar voor”, vervolgt Eliane De Boeck.

Voor meer informatie kan je terecht op www.sociaalwinkelpunt.be of op de Facebookpagina van Sociaal Winkelpunt vzw.