Opendeurdag brandweer in het teken van de allerkleinsten en preventie Marc Ceulemans

26 juni 2019

Tijdens de opendeurdag van de Kontichse brandweer in het voorbije weekeinde, werd er vooral veel aandacht besteed aan het jonge publiek. Daarnaast stond de sensibilisatie in de kijker om het voorkomen van brand en ander onheil onder de aandacht te brengen.

“Om de bezoekers een idee te geven waar de brandweer vandaag voor staat en welke middelen hier tegenover staan, hadden wij enkele posten uitgenodigd met hun specifieke voertuigen, zoals de bosbrandwagen van Kapellen”, zegt Stagaire. Luitenant Dave Schols van de brandweerzone Rand, post Kontich.

“De allerkleinsten waren in hun nopjes. Ze mochten wellicht voor de eerste keer in een echte brandweerwagen stappen voor een rondrit door de straten van Kontich. Daarnaast konden zij via de klimmuur naar de ‘deadride’ klimmen om in een snelle steile vlucht weer naar de begane grond te vliegen. Verder stonden er 2 kleine brandweerwagens klaar die ze via de waterstraal tot aan een “brandend huisje” konden laten rijden om vervolgens het huisje te blussen”, legt Dave Schols uit.

De ganse namiddag konden de bezoekers genieten van tal van demonstraties. Zo konden ze ondervinden wat je beter niet doet bij een brandende frietpot, hoe de brandweer een brandend voertuig blust en in welke mate de korpsen worden ingezet bij een terreuraanslag.

De illustratie van een terreuraanslag begon met een luide knal omgeven door een rookwolk en enkele figuranten die de rol van slachtoffer op zich namen. Meteen volgde er een actie van brandweerman Vanhoute. Hij voerde een 1ste ‘triage’ door, haalde er 1 slachtoffer uit waarop hij een volledige stabilisatie uitvoerde volgens de procedure bij terreur.

Na het vrijgeven van de plek van het onheil kwam Evi met haar rescue dog Paxy om nog één overgebleven slachtoffer te zoeken onder het puin.

Het Rode Kruis, Aalsters brandweermuseum, Oscare met hun Fire Escape Room en de hulpdienst ACL-ACK zorgden voor een verdere invulling van het programma. De enkele honderden bezoekers konden bovendien genieten van een drankje, een hapje en een ijsje.