Opbrengst fotozoektocht gaat naar onderzoek alzheimer en dementie Marc Ceulemans

17 juli 2020

13u28 0

De socialistische vrouwenvereniging Viva-SVV en Curieus vestigen er de aandacht op dat de fotozoektocht die zij in juli en augustus in Kontich organiseren, in het teken staat van alzheimer en dementie

“Omdat sommige van onze leden met deze ziekte, als partner, dochter of kind van…beslisten wij we dat de opbrengst van de zoektocht integraal gaat naar het onderzoek voor alzheimer en dementie gaat”, zegt Christel Birchen van de vereniging.

De zoektocht is ongeveer 5 km, maar je kan de route inkorten en op een later moment het andere deel doen, zodat iemand die minder goed te been is, ook kan deelnemen. De start en aankomst is aan de Sint-Martinuskerk. Er werd bij het opmaken van de zoektocht gelet dat je verschillende rustpunten tegenkomt. Misschien ontdek je hoekjes of gebouwen in onze gemeente, waar je nog geen weet van hebt of leer je iets bij over de geschiedenis van Kontich.

Je krijgt 2 maanden tijd om alle foto’s en woorden te vinden en de bijbehorende vragen op te lossen.

Er is een aparte zoektocht voor kleuters en voor kinderen tot 12 jaar.

Je kan deelnemersformulieren aan 5 euro kopen bij: Café Chapo, Drabstraat 5 Kontich, Standaard Boekhandel, Mechelsesteenweg 29, Letters & Co Ferdinand Maesstraat 50 Waarloos, Het Groentenhofke, Keizershoek 213 Kontich, en Kreatos, Stationsplein 13 Kontich

Normaal gaat de vereniging langs bij de plaatselijke handelaars voor het sponsoren van de prijzen. Maar door de lock-down waardoor ze inkomstenverlies hebben geleden, zorgt de vereniging zelf voor prijzen. Uiteraard mogen de handelaars die toch een prijs willen geven, contact opnemen met de organisatoren op het tel. nr. 0476 29 56 37.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de cultuurmarkt op 26 september.