Ooststatiestraat krijgt nieuw, breder fietspad: “Meer rijcomfort voor fietsers” Ben Conaerts

04 augustus 2020

16u18 0 Kontich De geplande werken in de Ooststatiestraat zijn dinsdag van start gegaan. Het fietspad tussen de Kauwlei en het Stationsplein wordt vernieuwd en verbreed. Het project neemt tot eind oktober in beslag.

Het fietspad tussen de Kauwlei en het Stationsplein, in de Ooststatiestraat, wordt vernieuwd. De werken zijn dinsdag van start gegaan en eindigen, als alles goed verloopt, eind oktober. “We streven naar straten die veilig en comfortabel zijn voor alle weggebruikers, dus ook voor fietsers en voetgangers. Met de werken in de Ooststatiestraat willen we het fietspad vernieuwen en verbreden met als bedoeling om de veiligheid van en het rijcomfort voor fietsers te verbeteren”, legt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) uit.

Vier fases

Deze werken verlopen in vier fases. In de eerste fase, die loopt tot en met 31 augustus, wordt het kruispunt Ooststatiestraat – Kauwlei aangepakt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt deze fase gecombineerd met de saneringswerken in de Kauwlei. Van dinsdag 18 tot vrijdag 21 augustus vinden daar de resterende kabel- en gleufwerken in plaats. Er geldt in die periode uitzonderlijk eenrichtingsverkeer in de Kauwlei. De rijrichting verloopt van de Ooststatiestraat naar de Kapelstraat. Voor de bewoners wordt een omleiding via de Liersebaan, Lintsesteenweg, Stationsplein en Gallo-Romeinenlaan voorzien.

De tweede fase staat gepland van 1 september tot en met 5 oktober en vindt plaats in het deel Ooststatiestraat tussen Kauwlei en Gallo-Romeinenlaan. In de derde fase, die loopt van 5 oktober tot en met 25 oktober, wordt het deel van de Ooststatiestraat vanaf en inclusief kruispunt Gallo-Romeinenlaan tot Stationsplein aangepakt. In de vierde fase, van 26 oktober tot en met 31 oktober, komt het deel Ooststatiestraat tussen Kauwlei en Stationsplein aan bod. Het autoverkeer zal in elk van de fases worden omgeleid. Voor voetgangers en fietsers wordt maximale doorgang voorzien.

