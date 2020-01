Ooststatiestraat krijgt dit voorjaar nieuw fietspad Ben Conaerts

08 januari 2020

15u03 0 Kontich Het gemeentebestuur gaat nog dit voorjaar het fietspad in de Ooststatiestraat aanpakken. Het fietspad zal worden heraangelegd om de veiligheid en het comfort van de fietsers te verhogen.

“De huidige breedte van ongeveer 1,8 meter verruimen we naar 2,2 meter”, zegt schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA). “Op die manier kunnen kruisende fietsers elkaar veiliger passeren. Over het grootste deel van het tracé zal nog een veiligheidsstrook worden aangelegd van zo’n 50 centimeter tussen de rand van het fietspad en de rijweg. Het nieuwe fietspad wordt bovendien uitgevoerd in rood asfalt. Dat moet het fietscomfort en de duidelijke afbakening ten goede komen. De werken aan de bovenbouw zullen wellicht van start gaan in februari of maart.”