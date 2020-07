Ook Kontich neemt extra coronamaatregelen: mondmasker verplicht in winkelstraten, registratieplicht voor bedrijven Ben Conaerts

27 juli 2020

15u38 0 Kontich Het gemeentebestuur van Kontich neemt bijkomende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Zo moet je voortaan een mondmasker dragen in een aantal winkelstraten en drukbezochte plaatsen. Alle Kontichse bedrijven zullen ook hun klanten moeten registreren.

“Ook in winkelstraten en drukbezochte plekken in onze gemeente moet je nu verplicht een mondmasker dragen”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Voor Kontich besloot het college dat een mondmasker voortaan verplicht is in het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de Duffelsesteenweg en het Gemeenteplein, het Gemeenteplein, de Antwerpsesteenweg tot aan de Hofstraat en in de Molenstraat.”

De registratieverplichting, zoals die door de Nationale Veiligheidsraad reeds voor de horeca werd opgelegd, wordt bovendien nog verder uitgebreid. Alle bedrijven die fysiek op het grondgebied van Kontich gevestigd zijn, moeten hun klanten vanaf 1 augustus 2020 registreren. Voor de detailhandel wordt een uitzondering gemaakt.

“Elke klant of bezoeker moet onmiddellijk geregistreerd worden met zijn naam en voornaam, zijn adres, telefoonnummer of e-mailadres, evenals het uur van aankomst en vertrek. Deze registraties moeten steeds actueel zijn, 14 dagen worden bijgehouden en op het eerste verzoek worden overhandigd aan de daartoe bevoegde diensten. De verkregen gegevens moeten na 14 dagen vernietigd worden.”

Casemanager

Het gemeentebestuur stelde ook een casemanager aan om de besmettingshaarden die de huisartsenkring detecteert verder op de volgen. Die casemanager is een personeelslid van het gemeentebestuur. “De bedoeling is dat die casemanager sociale noden van die haard gaat identificeren en invullen en die besmette persoon of personen sensibiliseert in functie van een mogelijke isolatie of quarantaine. Daarnaast probeert hij de bron van de infectie op te sporen en in kaart te brengen hoe de besmetting gelopen is. Hij verwittigt nadien de personen met wie de besmette persoon in contact kwam. Tot slot rapporteert hij terug aan de burgemeester, huisartsenkring en de Vlaamse contacttracing”, zegt Seldeslachts.