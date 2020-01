Ook Kontich-Centrum krijgt nu grotere zone 30 Ben Conaerts

07 januari 2020

14u30 0 Kontich Het gemeentebestuur rolt vanaf deze maand de zone 30 uit in het Kontichse centrum. Eerder werden al de nodige signalisatieborden geplaatst in deelgemeenten Kontich-Kazerne en Waarloos. “Voor de verkeersveiligheid is dit een grote stap vooruit”, zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA).

De uitbreiding van de zone 30 stond in het mobiliteitsplan en werd beslist aan de hand van een aantal criteria. Zo vallen alle woonwijken in de zone 30, net als de straten waar geen doorgaand verkeer thuis hoort. Ook in drukke straten met gemengd verkeer zal een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden.

Samen met de uitbreiding van de zone 30 werd ook een strengere tonnagebeperking ingevoerd. Behalve voor enkele hoofdassen, zoals de N1, Prins Boudewijnlaan en de Expresweg, gaat in heel Kontich en Waarloos een tonnagebeperking van 3,5 ton van kracht. “Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen vrachtwagens meer te zien zullen zijn in onze kernen”, aldus schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). “Laden en lossen, plaatselijk vrachtverkeer en landbouwvoertuigen blijven vanzelfsprekend toegestaan.”