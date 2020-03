Ook de buurt in beroep tegen tankstation voor trucks in Mouterij Marc Ceulemans

31 maart 2020



Na het schepencollege van Kontich gaat nu ook de buurt bij de Vlaamse overheid in beroep tegen de vergunning, die het transportbedrijf van de Jost Group kreeg van de bestendige deputatie voor een het bouwen van een LNG/diesel-tankstation voor vrachtwagens in de Mouterij in Waarloos.

Ondanks het negatief advies van het Kontichse schepencollege verleende de deputatie toch een vergunning. Dat maakt de buurtbewoners behoorlijk boos. Zo’n 45 gezinnen verenigden zich in een actiecomité, die tussen de Grote Steenweg en de rustige industriezone Waarloosveld wonen.

“Wij hebben wel geen advocaat en voelen zich daarom min of meer machteloos. Het wordt een gevecht tussen David en de reus Goliath. Maar we willen toch luid onze stem laten horen aan de hele omgeving om hen duidelijk te laten weten dat er hier iets gaat gebeuren dat grondig fout zit”, klinkt het vanuit het comité.

“De as Antwerpen - Mechelen (N1) is reeds vele jaren een drukke verkeersader die wordt doorkruist door de as Duffel-Reet. Iedereen, komende van Kontich, Hove, Reet, Duffel en Waarloos-centrum wil de oprit E19 langs deze weg in Rumst bereiken. Als je dan verneemt dat de 3e grootste transporteur van België in een rustig straatje vlakbij dit kruispunt een tankstation gaat bouwen, mag je ons niet kwalijk nemen dat we denken dat dit niet bij 40 à 50 dagelijks wagens in de toekomst zal blijven. Het zoeken van sluikwegen zal onvermijdelijk worden.”



Volgens de informatie ingewonnen door het comité gaat het tanken van LNG gepaard met een enorme druk, waar compressoren voor nodig zijn, met een hels lawaai tot gevolg.

De trucks mogen dag en nacht komen tanken en hebben soms een lawaaierige koelcontainer bij. NV Jost deed tijdens de bewonersvergadering het lawaai af als geluid. “De rustige Mouterij zal ongetwijfeld een industriële straat worden”, verzekert het comité.