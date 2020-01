Onderzoek naar veilige oversteekplaats in Ferdinand Maesstraat in Waarloos Marc Ceulemans

20 januari 2020

15u34 6 Kontich Op aangeven van CD&V vraagt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) aan de politie en mobiliteitsdienst om te bekijken of de oversteekplaats ter hoogte van het dagverblijf Pegode niet veiliger kan gemaakt worden.

“Wij hebben gemerkt dat er ter hoogte van het dagverblijf van Pegode, dat recent werd gebouwd, een heel gevaarlijke situatie is gecreëerd wanneer men veilig wil oversteken. Komende van het dagverblijf is een grote heuvel oprijden een moeilijk gegeven en vooral voor de gebruikers van het dagverblijf die toch nog zelfstandig kunnen fietsen. En als je van de overkant komt, vormt de haag een belemmering van je zicht”, schetst CD&V-fractieleider Bert Verbessem de toestand.

Oplossingen

CD&V stelt een aantal oplossingen voor. De partij wil laten onderzoeken of verkeerslichten mogelijk zijn met een drukknop voor fietsers. Het nemen van maatregelen die het verkeer remmen ter hoogte van de inrit van het dagverblijf is een andere optie. De partij stelt ook voor om te bekijken of de oprit kan verlegd worden, minstens voor de trage weggebruikers in de richting van de grond van de gemeente, nog voor de visvijver. “Daar is er een beter zicht op de verkeerssituatie. Zo kunnen de wandelaars op de wandelweg naast de visvijver daar ook gebruik van maken en zo verder te wandelen op de oude spoorwegberm”, zegt Bert Verbessem.

“Op de vorige verkeerscel werd er al beslist om op bepaalde punten in de Ferdinand Maesstraat volle lijnen te trekken om duidelijk te maken dat voorbijsteken niet mag, wat zeker op kruispunten tot gevaarlijke situaties kan leiden. Voorbijsteken ter hoogte van een kruispunt mag sowieso niet, maar het is niet slecht om de situatie te verduidelijken voor de automobilisten. Voor de oprit van Pegode zullen we bekijken of er een probleem is. Als dat het geval is zullen we onderzoeken hoe we de situatie daar kunnen verbeteren”, aldus schepen Wevers.