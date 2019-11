Onderzoek naar juiste partij van raadslid Marc Ceulemans

22 november 2019

Op vraag van raadslid Mia Wauters (N-VA) gaat het schepencollege (N-VA, Open Vld) onderzoeken of raadslid Joost Fillet als afgevaardigde van Groen in de veiligheidscommissie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kan zetelen.

In de samenstelling van de gemeenteraad is Groen echter niet vertegenwoordigd. Joost Fillet maakt daar als gemeenteraadslid deel uit van Dorpslijst Sander. Die partij wordt naast leden van Groen aangevuld met politiek geïnteresseerde burgers, zonder partijkaart.

Ook andere raadsleden zijn van oordeel dat een raadslid van Dorpslijst Sander geen andere partij kan vertegenwoordigen, vooral omdat Groen geen verkozene heeft in de Kontichse gemeenteraad. “Het vermoeden bestaat dus dat Sander niet zo onafhankelijk is dan ze zelf op hun website schrijven en alzo andere belangen dienen”, meent Mia Wauters.

“Ik heb er geen enkel probleem mee dat Joost Fillet in deze commissie zit”, stelt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Hij is mij dat trouwens komen vragen en heb toen gezegd dat ik daar zelfs achter sta omdat hij onze gemeente daarmee vertegenwoordigt. Wat hij toen niet gezegd heeft is dat hij in de commissie, Groen gaat vertegenwoordigen in de plaats van Dorpslijst Sander. De samenstelling van deze commissie is een moeilijke oefening. Ik weet nog niet of dit wettelijk mogelijk is. Op 5 december tijdens de algemene vergadering van VVSG, zal dit onderwerp zeker aan bod komen. Mocht Joost Fillet toch namens Groen zetelen is dit een teken dat hij twee petjes opzet”, meent burgemeester Seldeslachts.

Joost Fillet begrijpt niet dat er zoveel commotie rond dit thema wordt gemaakt, terwijl er zoveel andere en belangrijker dossiers zijn. “Bijna iedereen in Kontich weet dat ik een partijkaart van Groen heb. Het gaat er voor mij om dat de belangen van de gemeente worden verdedigd in die veiligheidscommissie”, reageert Joost Fillet, die het simpel wil houden.