Omgewaaide beuk krijgt tweede leven als zitbank Ben Conaerts

09 september 2019

15u43 0 Kontich Een omgewaaide boom heeft dankzij de gemeentelijke technische dienst een tweede leven gekregen als zitbank.

Op zondag 10 maart leidde een zware voorjaarsstorm tot heel wat schade in Kontich. Een meer dan honderd jaar oude beuk in het Gemeentepark raakte ontworteld en belandde op drie geparkeerde auto’s. Nu heeft de boom echter een verrassend tweede leven gekregen, dankzij de gemeentelijke technische dienst.

“Na de storm werd de stronk van de boom naar het atelier van onze technische dienst gebracht”, zegt schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld). “Daar gingen onze medewerkers Dieter en Sven aan de slag met een boomzaag en een schaaf. Uit de boom wisten zij drie mooie, ‘nieuwe’ zitbanken te maken. Twee daarvan hebben we een plaatsje gegeven waar de boom zijn roots had, in het Gemeentepark. De derde zitbank is terug te vinden in het Altenapark.”