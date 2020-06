Omgeving rond de kerk blinkt als nooit tevoren Marc Ceulemans

18 juni 2020

09u22 0 Kontich Ondanks de coronacrisis bleef de Kontichse groendienst op volle toeren draaien. De voorbije weken werd er hard gewerkt aan het plantsoen achter de kerk.

“Toen ik in 2019 schepen werd, was dit plantsoen een regelrechte schande: bikkelharde dolomiet, worteldoeken die kwamen piepen, plassen en zo meer”, zegt Wim Claes, van Groenzorg (Open Vld).

“Na enkele weken van hard labeur door onze groendienst werd deze zone onthard, opgehoogd met grond en deftig aangeplant met meiklokjes, bijenkorfjes en euphorbia. Daarenboven zorgden we er voor dat de zone gehydrateerd wordt door het regenwater dat op (een deel) van het dak van de kerk belandt”.

“Stap voor stap maken we onze gemeente groener & properder. Dat hebben we beloofd en proberen we waar te maken! Zo wordt er binnenkort gestart met de heraanleg van de rotonde aan de Oude Baan in Waarloos en voorzien we een plantsoen aan de Sint-Michielsschool”, aldus Wim Claes nog.