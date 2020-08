Olympische marathon van 1920 herdacht met erfgoedbord: “Feiten verdienen een plekje in collectieve geheugen van Kontichnaar” Ben Conaerts

05 augustus 2020

15u55 0 Kontich Ter hoogte van dierenwinkel Zowiezoo in Kontich werd een bord onthuld ter herdenking van de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen. De marathon liep toen over een traject dat tot in Kontich liep. “Dat verhaal moet een plaats krijgen in het collectieve geheugen van de Kontichnaar”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat de Olympische Spelen in Antwerpen werden gehouden. In Antwerpen kwamen op 22 augustus 1920 48 deelnemers uit 17 landen aan de start voor de langste marathon uit de olympische geschiedenis: 42,750 km. Slechts 35 atleten haalden de aankomst. Het keerpunt van deze marathon lag in de gemeente Kontich. Daar werd woensdag een erfgoedbord onthuld dat de plaats van het keerpunt markeert, aan de oude spoorwegberm ter hoogte van de handelszaak Zowiezoo.

Het erfgoedbord werd ontwikkeld onder impuls van de erfgoedraad en diens ondervoorzitter Paul Catteeuw. “Met dit bord krijgt de marathon van 100 jaar geleden een plaatsje in het collectieve geheugen van de Kontichnaar”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA), bevoegd voor Erfgoed. “Op het bord brengen we de feiten rond de marathon in herinnering. Mensen die een wandeling of fietstochtje maken in de heraangelegde spoorwegberm zullen het zeker opmerken.”

Olympisch toerisme

Normaal gezien had het gemeentebestuur de Olympische Spelen van 1920 ook willen herdenken met een sportief evenement. “Een werkgroep was al bezig met de voorbereidingen van de herdenking”, zegt schepen van Sport Luc Abrams (Open Vld). “Bedoeling was om een loopevenement met een olympisch thema te organiseren in samenwerking met de sportdienst. Helaas komt dit er voorlopig niet door de coronamaatregelen.”

Nog een interessant feitje voor wie graag aan lokaal olympisch toerisme doet: de winnaar van de marathon van de Olympische Spelen in 1920 was de Fin Hannes Kolehmainen. Zijn uitrusting is te bewonderen op de tentoonstelling ‘Breaking Boundaries’ rond de Olympische Spelen van 1920 in het Sportimonium in Hofstade, die na reservatie te bezoeken is.