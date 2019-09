Nu ook te koop in Letters & Co: gepersonaliseerde T-shirts en rompertjes Marc Ceulemans

05 september 2019

18u06 23 Kontich Op zoek naar een origineel verjaardagscadeau? In de winkel ‘Letters & Co’ van Kelly Van Cleynenbreugel (37) in de Ferdinand Maessstraat kun je vanaf nu eigen gepersonaliseerde T-shirts, rompers en rugzakken kopen. De zaakvoerster werkt daarvoor samen met grafisch vormgeefster Elise Robeers (31) .

In februari 2019 werd dagbladhandel ‘Letters & Co’ met succes omgevormd tot een heuse buurtwinkel. Kelly staat nog steeds open voor fijne en goede ideeën om het assortiment in haar winkel te verbeteren en uit te breiden. Zo kwam ze een tijdje geleden in contact met de jonge onderneemster Elise, die ook leerkracht is op het Sint-Ritacollege. “Zij kwam af met een fantastisch idee in mijn winkel. Ze specialiseerde zich in het uitwerken van designs die ze op rompers, T-shirts, rugzakken en andere voorwerpen zelf drukt, zowel in zeefdruk als in flex-druk. Ze maakt niet alleen haar eigen ontwerpen maar werkt ook ideeën van de klant uit”, weet Kelly.

“Ik was meteen enthousiast na het bekijken van de ontwerpen van Elise op haar Instagram ‘Kletskop.eu’. Wij spraken snel af om een voorstel uit te werken. En het resultaat mag gezien worden. Er hangen al verschillende van haar ontwerpen in mijn winkel”, zegt Kelly. “Maar klanten met een eigen idee kunnen ook gepersonaliseerde rugzakken en andere kledij bestellen, zoals zij dat willen.”

Meer info op de Facebookpagina ‘Letters en Co’ en via www.facebook.com/Kletskop