Nieuwe overstromingszone moet wateroverlast in Kontich-Kazerne doen afnemen Ben Conaerts

07 november 2019

15u16 0 Kontich De provincie Antwerpen is gestart met de aanleg van een overstromingszone in het natuurgebied Schapenhagen. Dat moet de wateroverlast in Kontich-Kazerne doen afnemen.

In het natuurgebied Schapenhagen wordt volop gewerkt aan de aanleg van een overstromingsgebied. Daarvoor hebben de provincie Antwerpen en Natuurpunt Oude Spoorweg, de eigenaar van het gebied, de handen in elkaar geslagen. “Het gaat om 3,3 miljoen liter extra buffercapaciteit die wordt gerealiseerd”, zegt gedeputeerde van Milieu, Natuur en Waterbeleid Jan De Haes (N-VA). “Dat volume is nodig aangezien Schapenhagen en omgeving grotendeels in effectief overstromingsgebied ligt. Door meer ruimte te creëren voor water, willen we de wateroverlast in stroomafwaarts gelegen woonstraten van Kontich-Kazerne doen afnemen.”

Voorafgaand aan de werken hebben de provincie en Natuurpunt heel wat vergunningen en onderzoeken voorbereid. “In 2016 werd al ruim 2 hectare nieuw bos aangeplant en werden nieuwe wandelpaden aangelegd”, zegt conservator Wim Annaert van Natuurpunt Oude-Spoorweg. “Deze werken zijn een logische volgende stap in de natuurinrichting van Schapenhagen. Hiervoor hebben we opnieuw een samenwerking opgezet met de provincie, net zoals we dit eerder hebben gedaan in het Pluysegembos op de grens Edegem-Kontich. Na de waterretentiezone in Pluysegembos realiseren we een tweede belangrijke waterbuffering in Kontich op amper één jaar tijd en voeren we ook het Hemelwaterplan van de gemeente Kontich versneld uit.”

De aanleg van de overstromingszone zal ongeveer twee maanden duren. Na de werken gaat Natuurpunt de wandelpaden verder aanpakken en extra aanplantingen voorzien. “Deze éénmalige inrichting is een belangrijke stap naar een groenblauwe structuur met meer robuuste natuur en meer ruimte voor water in Kontich”, zegt Jan De Haes. “Dat daarmee de lokale biodiversiteit de komende jaren versterkt wordt, is ook aardig meegenomen.”