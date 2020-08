Nieuwe invulling voor Montfortanenklooster krijgt vorm Ben Conaerts

01 augustus 2020

17u49 0 Kontich Er zijn twee voorontwerpen geselecteerd voor de nieuwe invulling van het Montfortanenklooster in Kontich-Kazerne. Het klooster wordt omgevormd tot een woonproject voor senioren en zal ruimte bieden aan vijf sociale seniorenappartementen met een collectieve leefruimte en twee individuele sociale appartementen.

Het gemeentebestuur van Kontich was samen met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning al langer op zoek naar een nieuwe, zinvolle invulling van het Montfortanenklooster in Kontich-Kazerne. Na een grondige renovatie zal het klooster in de toekomst ruimte bieden aan vijf sociale seniorenappartementen met een collectieve leefruimte en grote keuken, alsook twee individuele sociale appartementen. De integratie van het bestaande buurthuis Den Alf en de huidige wijkbibliotheek in het project vervolledigen het project.

Werkgroepen

Voor de verbouwing van het klooster tot woningen, buurthuis en bibliotheek werd het voorstel van ontwerpster Elisabeth De Clercq gekozen. Kunstenaar Kasper De Vos werd geselecteerd om een artistieke bijdrage te leveren. “Die kan verschillende vormen aannemen, al dan niet met een impact op de architectuur”, legt schepen van Cultuur Karel Van Elshocht (Open Vld) uit. “Met deze twee voorontwerpen starten we nu de tweede fase van het traject op. Er zullen weldra werkgroepen opgericht worden om beide ontwerpen te verfijnen, zodat er een definitieve bouwaanvraag ingediend kan worden.”

Ontmoetingsplaats

“ Vanaf het begin van de wedstrijd was ik betrokken bij de zoektocht naar de juiste invulling van het klooster en was het een unieke ervaring om de ontwerpen te zien groeien”, vult schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA) aan. “Alvorens de ontwerpen werden ingediend hebben we ook een zeer intensief participatietraject doorlopen met alle betrokken partijen. Het Montfortanenklooster is een onmiskenbaar deel in het centrum van Kontich-Kazerne en moest een ontmoetingsplaats blijven voor de buurtbewoners. Hun inspraak was dan ook zeer belangrijk om mee te nemen.”