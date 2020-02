Nieuwe aanvraag voor bouwproject naast Carrefour Ben Conaerts

06 februari 2020

15u35 0 Kontich Het gemeentebestuur verwacht opnieuw een vergunningsaanvraag voor de bouw van appartementen op de site van de voormalige carrosserie Mariën, vlak naast Carrefour.

Bouwheer OAK Properties gaat opnieuw een vergunningsaanvraag indienen voor de bouw van appartementen aan de Mechelsesteenweg 200, op de site van de voormalige carrosserie Mariën. Een eerdere aanvraag werd vorig jaar na protest van enkele buurtbewoners door de deputatie van de provincie vernietigd. Toen ging het om de bouw van vier ééngezinswoningen en drie meergezinswoningen waaronder een kinderdagverblijf. Enkele bewoners van de straat Eekhoven vonden dat het woonproject te dicht tegen hun achtertuinen zou worden gebouwd en kregen dus hun gelijk.

Nu heeft de aanvrager zijn dossier aangepast op basis van de bezwaren die tijdens de vorige aanvraag werden ingediend. Om de buurtbewoners tijdig en correct te informeren over de nieuwe aanvraag, organiseert het gemeentebestuur een infoavond. Die vindt plaats op woensdag 19 februari om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen met praktische vragen omtrent het project kan er terecht. Na de infoavond zal het openbaar onderzoek beginnen te lopen en kan iedereen eventuele bezwaren of opmerkingen indienen.