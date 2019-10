Nick Aerts winnaar van G-Cross in Waarloos Marc Ceulemans

27 oktober 2019

G-crosser Nick Aerts is winnaar geworden van de G-Cross, georganiseerd door ‘R.V. Waarloos & 2550 Contich Crosst’, in samenwerking met Sport Vlaanderen, de Sportdienst van Kontich en de drinkwatermaatschappij Pidpa.

Denny Paesen (zilver) en Kurt Van Esbroeck (brons) mochten met Nick mee op het podium.

Aan de start verschenen 14 deelnemers, waaronder 1 dame.

Het parcours was mooi, maar afwisselend: over het voetbalterrein, door een weide en door het Hessepoelbos. Nick Aerts legde de rit af in 35 minuten. De anderen hadden iets meer tijd nodig. Jammer voor enkele renners die moesten opgeven door pech, vooral met een lekke band.

Jolien Lowagie, de enige dame van de groep, eindigde op een mooie 8ste plaats. Schepenen Wim Claes (Open Vld) en Marleen Van den Eynde (N-VA) kregen de eer om de bekers, medailles en geschenken uit te delen. Alle deelnemers werden beloond met een herinneringsmedaille en een passend geschenk.

De organisatoren zijn tevreden en blikken terug op een geslaagde editie in deze stilaan traditionele cross voor G-sporters in Waarloos.