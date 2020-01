Negen winkelbezoekers winnen verwenpakket van Het Bazarke Marc Ceulemans

12 januari 2020

In het kader van de eindejaarsactie waren er negen winkelbezoekers die een rijk gevulde mand met verwenproducten, mochten komen afhalen in Het Bazarke, Kapelstraat 13-15 in Kontich-Kazerne.

Het Bazarke is een supermarkt die vooral gespecialiseerd is in kranten, tijdschriften, spelletjes, dranken , snoepgoed en vele andere producten.

Van 1 december tot 31 december 2019 kregen de winkelbezoekers de kans om deel te nemen aan een spaaractie, met de kans om een mand vol verwenproducten te winnen. Bij elk winkelbezoek kreeg de klant een stempel op een kaart. Bij vijf stempels had je een volle kaart die in een pot werd gedeponeerd. Uit de pot met 520 kaarten werden er negen winnaars door een onschuldige hand getrokken.

De gelukkigen waren voor Kontich de familie Van den Broeck, Maria Keymolen, Freddy Ceulemans, familie Raes-Heivers, Hugo Verschueren en de familie Claessens. En voor Lint waren dat Freddy Vingerhoets, Pierre Groos en Sonja Van den Eynde.

